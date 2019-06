Sarri Juve, il saluto di Marina Granovskaia dopo l’addio ufficiale al Chelsea: grande riconoscenza per il tecnico

Maurizio Sarri è ufficialmente, da pochi minuti, il nuovo allenatore della Juventus. Questo il saluto di Marina Granovskaia sul sito ufficiale del Chelsea: «Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare nel suo paese nativo».

«Maurizio lascia il Chelsea con i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto da lui e da tutti i suoi assistenti. Vorremmo anche congratularci con lui per aver ottenuto il ruolo più grande di tutti in Serie A e augurargli buona fortuna per il futuro».