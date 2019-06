Sarri Juve, i tifosi possono sognare: ai Blues solo Mourinho ha fatto meglio

Con l’annuncio di Maurizio Sarri alla Juve, i tifosi ora possono sognare: ai Blues solo Mourinho ha fatto meglio

Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio che tutti attendevano. Maurizio Sarri, dopo essersi slegato dal Chelsea, è diventato il nuovo allenatore della Juve.

Con il suo arrivo, ora i tifosi bianconeri possono sognare in grande. Sarri ha infatti vinto 39 match in tutte le competizioni col Chelsea in questa stagione. L’unico tecnico ad aver vinto più partite alla sua prima stagione nei Blues è stato José Mourinho tra il 2004 e il 2005 (42).