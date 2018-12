Sarri, messaggi d’amore a Higuain: «Giocatore straordinario»

Il tecnico dei Blues: «Giocatore fantastico e uomo straordinario, ma gioca al Milan e ho altri attaccanti»

Nelle ultime ore è circolata la voce di un forte interessamento da parte del Chelsea per Gonzalo Higuain. Gattuso, in conferenza stampa, ha subito rispedito al mittente le dichiarazioni d’amore dei Blues per l’argentino che in rossonero non sta rendendo come ci si aspettava. Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda sul possibile approdo di Higuain a Londra: «Mi piace molto, è un giocatore fantastico e un uomo straordinario, ma non voglio parlare di lui perché ho altri attaccanti al momento e Gonzalo sta giocando al Milan. Meglio non parlare di lui al momento». Il futuro dei due attaccanti è incerto, ma una cosa è sicura: Sarri accoglierebbe Higuain a braccia aperte.