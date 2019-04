Maurizio Sarri in bilico al Chelsea? Il tecnico avrebbe dato disponibilità alla Roma in caso di eventuale esonero. Giallorossi pronti a promuovere Francesco Totti a responsabile tecnico

La Roma vuole Maurizio Sarri e, probabilmente, Maurizio Sarri vuole la Roma: il tecnico del Chelsea, riporta stamane il Corriere dello Sport, avrebbe posto i giallorossi in cima alla propria lista delle preferenze in caso di addio alla Premier League a fine stagione. Ipotesi tutt’altro che scontata, nonostante finora i risultati con i Blues non siano stati del tutto esaltanti: causa blocco del mercato imposto dalla FIFA, al momento la panchina londinese non sarebbe ambita da praticamente quasi nessun big e le possibilità che alla fine il Chelsea, anche per questioni prettamente economiche considerata la querelle legale ancora in atto con Antonio Conte, lo confermi restano parecchio alte.

Resta però il corteggiamento dell’amico Franco Baldini, consulente persone di James Pallotta, che avrebbe di fatto al momento posto l’opzione romanista tra quelle preferite per Sarri in caso di ritorno in Serie A. I giallorossi valutano comunque ancora le alternative, tra cui continuano a figurare soprattutto Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Marco Giampaolo (Sampdoria). Decisiva la nomina del prossimo direttore sportivo che, come già annunciato, non sarà Francesco Totti, per cui comunque è in progetto una promozione in società a responsabile tecnico: il suo ruolo dovrebbe essere ancora quello di tramite tra lo spogliatoio e la società.