Sarri-Ronaldo la nuova Juve nasce in Costa Azzurra: ecco che cosa si sono detti

Il confronto tra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo è andato in scena sul lussuoso yacht del portoghese in Costa Azzurra

Non ha perso un minuto Maurizio Sarri. L’indomani della presentazione ufficiale è partito direzione Villefranche-sur-Mer in Costa Azzurra, sede delle vacanze di Cristiano Ronaldo. Il confronto andato in scena, come spiega la Gazzetta dello Sport, è stato in pieno stile sarriano: senza filtri o limitazioni. Un dialogo molto apprezzato dal fenomeno portoghese.

Ma nel dettaglio, cosa si sono detti? Al portoghese ha ribadito di persona i buoni propositi per il 2019-20, con la Champions come obiettivo dichiarato. Ma non solo. Sarri vuole che Cristiano arrivi a 40 gol, facendogli vincere la classifica dei cannonieri, ma per riuscirci Ronaldo deve giocare molto di più in area di rigore. Il primo impatto è stato positivo per entrambi. Cristiano sa benissimo di essere il centro del progetto bianconero, ma ha apprezzato che il nuovo timoniere si sia sentito subito in dovere di ribadirglielo, e ancora di più che abbia deciso di farlo di persona.