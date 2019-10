Sarri: «Scetticismo su di me? Ci sono abituato…» – VIDEO

Mister Sarri commenta la vittoria della Juventus contro l’Inter grazie alle reti di Dybala e Higuain

Un bellissimo match quello di ieri sera tra Juventus e Inter che ha visto la vittoria dei bianconeri per 2-1 grazie alle reti di Dybala e Higuain. Al termine del match mister Sarri ha così commentato:

«Io sono abituato a vivere nello scetticismo, ero sempre quello che doveva dimostrare di più avendo una carriera che inizia dal basso penso sia normale. Tra l’altro negli ultimi anni in Italia ero stato avversario più diretto alla Juventus, rientra tutto nella normalità. Sono contento per i tifosi perchè so che tengono a questa partita».