Sarri: «Solo applausi per Buffon» – VIDEO

Buffon da record: standing ovation nello spogliatoio dopo il Derby. Riconoscimento dovuto al primatista di presenze in Serie A

Un lungo applauso è stato quello dedicato dallo spogliatoio della Juventus a Gigi Buffon dopo che il portiere bianconero è diventato primatista assoluto di presenze in Serie A.

Lo ha rivelato Sarri in conferenza stampa: «Penso che davanti a questi giocatori che hanno segnato un’epoca bisogna fare come abbiamo fatto noi dello staff: tutti in piedi ad applaudire, non servono neanche tante parole».