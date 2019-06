Sarri su Cristiano Ronaldo: «Più importante lui per me che il contrario»

Sarri parla di Ronaldo nella sua prima intervista da tecnico della Juve: «Più importante il giocatore per me che io per il giocatore»

Maurizio Sarri, da prossimo allenatore della Juventus, sarà messo decisamente alla prova. Non solo la sfida di mantenere ad altissimi livelli una squadra pressoché imbattibile almeno in Italia, ma anche il piacere di confrontarsi con un campione del calibro di Cristiano Ronaldo. Si sa, per rapportarsi a fenomeni del genere serve un polso non indifferente. Fattore che ha potuto allenare al Chelsea, poiché “costretto” a gestire giocatori del calibro di Hazard.

Quando a Sarri, nella sua prima intervista bianconera (conferenza stampa esclusa), gli viene chiesto del campione portoghese, risponde così: «È più facile che un giocatore faccia diventare grande un allenatore che il contrario. Mentre a 35 anni pensi di poter incidere in maniera così feroce, nel corso delle esperienze ti rendi conto che fino a un certo punto incidi, poi a un certo punto la qualità del giocatore diventa determinante. Quindi è più importante il giocatore per me che io per il giocatore, a meno che io non incontri un giocatore giovane che io possa migliorare e modellare».