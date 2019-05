Sassuolo, agente Berardi: «Espulsione ingiusta, ha preso uno schiaffo»

Le dichiarazioni dell’agente di Domenico Berardi, Simone Seghedoni, sull’espulsione contro l’Atalanta e sul futuro dell’attaccante

Simone Seghedoni, agente di Domenico Berardi, ha parlato alla Gazzetta di Modena, tornando sull’espulsione dell’attaccante del Sassuolo nel match di domenica scorsa: «Sono esterrefatto dall’espulsione subita da Berardi, le immagini dimostrano che ha provato far rialzare il giocatore dell’Atalanta, poi ammonito».

Prosegue Seghedoni: «Ha preso uno schiaffo da qualcuno dell’Atalanta ed è stato allontanato per non reagire. E’ stata un’espulsione immotivata e mi aspetto che vengafatta chiarezza. Dispiace che si dica che Berardi abbia perso la testa o sia descritto come un giocatore rissoso ma quest’anno da capitano ha sempre avuto un atteggiamento corretto. Futuro? E’ presto. Il club crede in lui, per partire devono esserci le giuste condizioni».