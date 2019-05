Il Sassuolo si è allenato nel pomeriggio allo stadio Ricci. Lavoro differenziato per Babacar e Lemos

Ultima giornata importante per il Sassuolo che affronterà l’Atalanta e sarà arbitro della Champions. I neroverdi però cercano un risultato per chiudere al 10° posto in classifica. Allenamento nel pomeriggio con lavoro differenziato, fra gli altri, per Babacar.

I neroverdi hanno svolto allo Stadio Ricci attivazione, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e partitella finale. Lavoro differenziato per Babacar, Lemos, Magnani, Peluso e Sensi. Assente Scamacca, impegnato con l’Italia Under 20.