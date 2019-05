Sassuolo, Berardi si intende alla grande con Lirola

Berardi e Lirola stanno rendendo bene nel Sassuolo di De Zerbi. Si vede grande associatività tra i due nel terreno di gioco.

Nel Sassuolo di Roberto De Zerbi, sono le mezzali che si muovono di solito nelle zone interne del campo. Le ali sono invece più defilate, di conseguenza capita spesso che dialoghino col terzino che accompagna l’azione.

Questo è il caso di Berardi e Lirola. Ogni volta che il talento calabrese e si muove verso l’interno, c’è il laterale spagnolo che corre in verticale per sovrapporsi. I due mostrano un grande intesa, come nell’azione sopra in cui Berardi serve Lirola con un pregevole colpo di tacco al volo.