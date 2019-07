Sassuolo, Boateng di nuovo ai saluti? Sirene tedesche per Prince

Kevin Prince Boateng potrebbe lasciare ancora il Sassuolo: il richiamo della Bundesliga tenta il ghanese: spunta l’ipotesi ritorno

Neanche il tempo di ritornare dal prestito poco esaltante al Barcellona che Kevin Prince Boateng potrebbe abbandonare il Sassuolo. Stavolta definitivamente.

Per il ghanese si starebbe muovendo l’Eintracht Francoforte, come sottolinea Goal.com. Il giocatore potrebbe dunque tornare in Bundesliga, e proprio nel club da cui lo hanno rilevato i neroverdi.

Boateng riflette sul futuro, mentre l’Eintracht studia il piano per convertire il sogno del ritorno in realtà.