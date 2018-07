Sassuolo, Boga e Bourabia quasi neroverdi

Per il Sassuolo doppio colpo in entrata. I neroverdi trovano l’accordo per Jeremie Boga dal Chelsea e Mehdi Bourabia dal Konyaspor.

Il Sassuolo, dopo le cessioni di Politano e Acerbi che hanno reso la squadra meno competitiva, trova l’accordo per due giocatori e sistema il proprio centrocampo.

Trovato l’accordo con il Chelsea per il centrocampista classe ’97 Jeremie Boga che può giocare come centrale in mezzo al campo, ma di ruolo naturale trequarista, con possibilità di giocare anche come seconda punta e esterno di sinistra. Nell’ultima stagione è stato in prestito al Birmingham dove in 34 presenze ha segnato 2 gol e portato 3 assist decisivi. Nazionale under 19 francese, dove ha giocato nel 2014, ha debuttato nella nazionale maggiore della Costa d’Avorio nel 2017, avendo doppio passaporto.

Con il club inglese è già stato trovato l’accordo per il trasferimento definitivo, si stanno definendo gli ultimi dettagli con il giocatore per permettere di poter arrivare al Sassuolo e firmare il contratto con il club neroverde.

Mehdi Bourabia, classe ’91 del Konyaspor, è, invece, un centrocampista centrale che può giocare da mediano o trequartista e arriverà al Sassuolo per 3 milioni di euro. Ha già esordito con la nazionale Under 21 del Marocco, ma anche lui ha passaporto francese. Nell’ultima stagione con la maglia del Konyaspor ha giocato 39 partite totali, portando 2 gol e servendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Il Sassuolo trova due giocatori per la nuova stagione e dopo diverse cessioni importanti, prova a sistemare la squadra in vista della prossima Serie A.