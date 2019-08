Sassuolo, Carnevali a carte scoperte: «Sì, ci piace». Il direttore generale dei neroverdi confessa la notizia di mercato

Intervistato da Sky Sport, il dg del Sassuolo Giovanni Carnevali ha confermato l’interesse dei neroverdi per Emanuel Mammana.

Le sue parole: «Sicuramente piace, è un giocatore importante. Ci sono dei valori di un certo tipo, ci sono ingaggi elevati. Nel calcio è importante l’aspetto tecnico, ma anche il bilancio in ordine non va sottovalutato».

ALTERNATIVA TONELLI – «Non credo, non dobbiamo pensare soltanto al difensore centrale, ma anche ad una punta. Dobbiamo fare attenzione, il calciomercato è lungo e per me dovrebbe anche terminare prima. Dobbiamo fare le giuste valutazioni. Possiamo fare bene, poi De Zerbi è un grande allenatore».