Sassuolo, Carnevali: «La nostra volontà è trattenere i giocatori migliori»

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato della situazione di mercato della società neroverde

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato della situazione di mercato in un’intervista alla Gazzetta di Modena. Ecco le sue dichiarazioni:

«La nostra volontà è quella di trattenere i migliori giocatori, ma è chiaro che se c’è situazione dove il ragazzo vuole andare e ci sono opportunità importanti per il Sassuolo faremo le valutazioni. Per il momento non c’è nulla di concreto, quindi oggi più che mai pensiamo, e vogliamo, trattenerli»