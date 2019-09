Sassuolo: come De Zerbi voleva sorprendere la Roma

Brutta sconfitta per il Sassuolo di De Zerbi a Roma. Il piano gara dell’allenatore bresciano non ha pagato

Il Sassuolo di De Zerbi è incappato in una brutta sconfitta contro la Roma. Nonostante le grafiche parlassero di 433, si è visto qualcosa di diverso sul rettangolo di gioco.

Come si vede nella slide sopra, c’era un evidente asimmetria. Marlon ha fatto il terzo di difesa, non il terzino. Se lui rimaneva bloccato, a sinistra Peluso giocava molto alto, dando ampiezza quasi sulla stessa linea delle punte. Berardi e Defrel giocavano nei mezzi spazi. Duncan era più mobile, spesso si defilava sulla destra per dare ampiezza (e a volte si interscambiava con Berardi).