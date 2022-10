Sassuolo, con l’Hellas D’Andrea potrebbe partire titolare

Dionisi fa la conta degli uomini in avanti in vista della sfida del Sassuolo con l’Hellas Verona: chance da titolare per D’Andrea

Il Sassuolo si prepara ad accogliere al Mapei Stadium l’Hellas Verona e Dionisi deve decidere come schierare l’attacco.

Secondo quanto riporta dalla Gazzetta dello Sport, in avanti con il forfait di Berardi, Laurientè non al top della forma il tecnico dei neroverdi potrebbe decidere di far debuttare in casa dal primo minuto il giovane Luca D’Andrea, che ha già due presenze con Torino e Salernitana. Per il resto del reparto il dubbio è se partire con Pinamonti (titolare 9 volte su 10 presenze) o provare fin dal primo minuto Agustin Alvarez.