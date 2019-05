Sassuolo, De Zerbi come Iachini: stessi punti di un anno

Il Sassuolo ha chiuso l’annata con gli stessi punti dello scorso anno. Analizziamo i numeri della squadra di mister De Zerbi

Sono 43 i punti in classifica del Sassuolo. Il club neroverdi ha chiuso all’11° posto (eguagliato il secondo miglior piazzamento della storia in A), come un anno fa. Stesso punteggio di un anno fa, quando a guidare gli emiliani ci fu prima Bucchi e poi Iachini.

Numeri però migliori per la squadra di De Zerbi: sono calate le vittorie (9 contro 11) ma sono calate anche le sconfitte e sono aumentati i pareggi. I gol fatti sono 53 contro 29 (19 marcatori diversi, record in Europa), quelli subiti 60 (12 i clean sheet) contro i 59 di un anno fa.