Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha commentato la rocambolesca vittoria contro il Bologna. Ecco le sue parole

«Quando uno lavora, i risultati alla fine arrivano. Ancora non abbiamo fatto niente, sono passate quattro partite. Vedendo anche i risultati di ieri, si fa presto a ribaltare i valori in campo. Sono felice per com’è arrivato il risultato. L’azione del 3-2 e del 3-4 sono arrivate su sviluppi belli. Sono contento di aver preso il terzo gol su una palla giocata da dietro, non dobbiamo aver paura di perdere i palloni, se c’è sempre voglia di far gioco, veniamo ripagati».