Sassuolo, De Zerbi: «Ho deciso di fare l’allenatore in Romania»

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha svelato un retroscena sugli inizia della sua carriera da allenatore

Parola a Roberto De Zerbi. L’allenatore del Sassuolo ha parlato alla Gazzetta dello Sport rivelando un retroscena sui suoi inizi. La decisione di diventare un tecnico è arrivata nel corso della sua esperienza da calciatore.

Queste le sue parole: «Fu in Romania che decisi di allenare. Giocavo nel Cluj, in squadra c’erano tanti stranieri, culture diverse. Prendendo un po’ da tutti mi accorsi che mi piaceva vedere il gioco da un’altra prospettiva. La sera non avevo molto da fare e studiavo calcio: erano gli anni di Guardiola contro Mourinho e del Bayern di Van Gaal».