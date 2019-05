Sassuolo, De Zerbi: l’importanza di difendere aggressivi

Nel nuovo episodio di “Parliamo di Calcio”, De Zerbi ha spiegato come vuole che il suo Sassuolo adotti la fase difensiva. Fondamentale l’aggressività

Nel secondo episodio dell’intervista di De Zerbi pubblicata su DAZN, il tecnico del Sassuolo ha parlato di come vuole che sia impostata la fase difensiva. »La nostra fase difensiva è improntata per esse aggressiva. Noi stiamo difendendo per attaccare, quindi non stiamo difendendo: stiamo attaccando«

Uno dei numerosi esempi ce l’ha dato Sassuolo-Juve: nella situazione della foto sopra, i neroverdi aggrediscono nella metà campo bianconera. Inducono Rugani all’errore recuperando palla in una zona pericolosissima.