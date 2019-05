Djuricic sarà proposto in un nuovo ruolo contro l’Atalanta: il serbo dovrà riscattarsi dopo una stagione altalenante

Per Filip Djuricic, attaccante del Sassuolo, doveva essere l’anno della consacrazione con De Zerbi. Invece, così non è stato: l’ala sinistra classe 1992 non ha reso secondo le aspettative e l’allenatore dei neroverdi gli ha spesso preferito Boga, Babacar o Duncan. Nelle ultime 9 partite è sceso in campo solo due volte da titolare, nonostante il Sassuolo non abbia più obiettivi raggiungibili.

In campionato, quest’anno sono state 22 le presenze e solamente due gol segnati e due assist. Il centrocampista serbo è arrivato la scorsa estate a parametro zero ed è stato lentamente scalzato nelle gerarchie. Domani, contro l’Atalanta, a causa delle molte indisponibilità di De Zerbi potrebbe sfruttarlo come prima punta: sarà il momento del riscatto?