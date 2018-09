Sassuolo-Empoli, De Zerbi: «Noi come il Barcellona? Non voglio pressioni»

Il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi: «Non era una partita facile, siamo stati bravi e fortunati. Di Francesco ragazzo d’oro»

Il sogno del Sassuolo non si ferma. La squadra di Roberto De Zerbi ha sconfitto l’Empoli per 3 a 1 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Super prestazione di Federico di Francesco, che si è messo alle spalle le critiche ricevute dopo lo sputo di Douglas Costa e ha trascinato i neroverdi con due assist e un gol. Queste le parole di De Zerbi a fine partita: «Incontrare l’Empoli oggi è stato difficile, una delle partite più dure da preparare. Loro tengono il pallone senza dare punti di riferimento. Noi siamo in costruzione e quando trovi un avversario che si conosce da tempo è che è organizzato esce fuori una settimana dura. Poi è venuto fuori lo spirito dei ragazzi. Siamo stati bravi e fortunati alla fine ad ottenere i tre punti. Abbiamo fatto bene, ma non è una prestazione strepitosa. A volte succede che gli avversari facciano la partita, deve succedere meno».

Ma De Zerbi, nonostante la classifica, non vuole illudersi e prova a levare un po’ di pressione ai suoi: «Noi come il Barcellona? Cerchiamo di fare calcio, non vorrei che a questa squadra venga messa addosso della pressione. La classifica ce la teniamo stretta, ma non è la nostra dimensione. Per quanto mi riguarda, fare punti per un allenatore è importante, ma arrivano attraverso la qualità dei giocatori. Io amo questo lavoro perché mi diverto, poi non penso a tutto il resto. Mi voglio migliorare, dall’altra parte c’era Andreazzoli che è bravissimo ed è arrivato troppo tardi in Serie A. Voglio difendere la fortuna che ho, sono un giovane in Serie A»

Infine, qualche parola anche su Federico Di Francesco, vero mattatore della serata: «Di Francesco è un giocatore forte e ragazzo esemplare, di fronte la polemica è stato bravo a rispondere da ragazzo d’oro qual è».