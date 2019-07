Sassuolo femminile, doppio rinforzo per la prossima stagione 

Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, il Sassuolo femminile ha annunciato un doppio rinforzo per la prossima stagione

«Doppio innesto a centrocampo per mister Piovani che per la prossima stagione avrà a disposizione le gemelle Kamila e Michaela Dubcova. Nate in Repubblica Ceca nel 1999 iniziano a giocare nello Slovacko, club della massima divisione femminile ceca dove rimangono per quattro anni. La stagione 18/19 passano al Sk Slavia Praga dove disputano la Champion’s League. Le calciatrici inoltre hanno indossato le maglie della Nazionale ceca U15, U17, U19 ed oggi sono in Nazionale A».

