Sassuolo-Frosinone highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra di Roberto De Zerbi affronta i gialloblù guidati da Marco Baroni. Neroverdi con 41 punti in classifica e praticamente salvi dopo la vittoria di Firenze; gialloblù (23) penultimi e ormai condannati alla retrocessione in Serie B. Nella gara d’andata, successo emiliano allo ‘Stirpe’ col risultato di 2 a 0. Adesso è di nuovo Sassuolo contro Frosinone: neroverdi pronti alla festa salvezza, gialloblù per non retrocedere aritmeticamente. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

SASSUOLO-FROSINONE 0-1: Alla prima occasione si porta avanti il Frosinone, grande azione della squadra di Baroni. Lancio di Beghetto per Pinamonti che al limite dell’area di rigore lavora di sponda per Paolo Sammarco che calcia in diagonale di prima intenzione, pallone che colpisce il palo prima di insaccarsi in rete

SASSUOLO-FROSINONE 0-2: Raddoppio su calcio d’angolo di Paganini! Abilissimo ad anticipare tutti sul primo palo e battere Consigli per la seconda volta

SASSUOLO-FROSINONE 1-2: Dopo l’ennesimo calcio d’angolo, il Sassuolo accorcia le distanze. Batte Sensi dalla bandierina, pallone messo fuori per Bourabia e calcia trovando Ferrari che in posizione regolare stoppa e calcia indisturbato battendo Sportiello

SASSUOLO-FROSINONE 2-2: Rimonta completata per il Sassuolo. Azione che si sviluppa lungo la corsia destra, traversone basso di Pol Lirola per il taglio in area di rigore Boga che anticipa Paganini e manda in rete.

