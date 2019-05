Sassuolo-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Frosinone, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo e Frosinone in campo alle ore 15, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Una sfida che ha dei contenuti importanti: il Sassuolo vuole vincere per chiudere nella parte sinistra della classifica, come dichiarato da Roberto De Zerbi alla vigilia dell’incontro, mentre il Frosinone, dopo il pareggio dell’Udinese in casa contro l’Inter, ha ancora la speranza aritmetica della salvezza (vincendo andrebbe a -8 dai friulani, a 3 giornate dal termine). Nel Sassuolo mancheranno Brignola (in campo con la Primavera), Magnani (infortunato) e Peluso (squalificato). Nel Frosinone out Viviani e Salamon. Restate collegati per la diretta live di Sassuolo-Frosinone.

Sassuolo-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Sassuolo-Frosinone: formazioni ufficiali

SASSUOLO (3-4-1-2): Consigli; Demiral, Ferrari, Lemos; Lirola, Magnanelli, Bourabia, Rogerio; Sensi; Berardi, Matri. In panchina: Pegolo, Santos, Sernicola, Adjapong, Duncan, Locatelli, Djuricic, Odgaard, Scamacca, Di Francesco, Boga, Babacar. Allenatore: Roberto De Zerbi

FROSINONE (3-5-2):Sportiello; Goldaninga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. In panchina: Bardi, Krajnc, Simic, Molinaro, Zampano, Chibsah, Capuano, Ghiglione, Maiello, Ciofani, Dionisi, Trotta. Allenatore: Marco Baroni

Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

In casa Sassuolo mancheranno lo squalificato Peluso e l’infortunato Magnani, oltre a Brignola in campo ieri con la Primavera. De Zerbi ha un dubbio: difesa a 4 o difesa a 3? La moria di centrali potrebbe portarlo a schierare una retroguardia con 4 difensori ma attenzione alle sorprese. A centrocampo probabile le conferme di Bourabia e Magnanelli. In avanti dovrebbero rivedersi Babacar e Boga. In casa Frosinone assenti Viviani e Salamon. I ciociari dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2 con Ciano e Pinamonti in attacco. In difesa gli ex Goldaniga e Ariaudo a comporre la difesa, insieme a Capuano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: Roberto De Zerbi.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Marco Baroni.

Sassuolo-Frosinone: precedenti

Sono solo 3 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Frosinone, tutti favorevoli ai neroverdi. Il Sassuolo non ha mai perso nei tre incroci contro la formazione ciociara: un pareggio al Mapei Stadium nel 2014/2015, per 2-2, poi due vittorie della formazione emiliana in casa del Frosinone, l’ultima nel match d’andata, terminata con il punteggio di 0-2 con i gol di Berardi e Duncan.

Sassuolo-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Frosinone sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.