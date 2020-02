Sassuolo, Haraslin: «Mi trovo in un grande club, contento di essere qui»

Lukas Haraslin, nuovo acquisto del Sassuolo, ha parlato a TeleReggio del suo ritorno in Italia. Le sue parole

Intervistato da TeleReggio, Lukas Haraslin ha parlato delle sensazioni vissute nel vestire la maglia del Sassuolo. Queste le parole del neroverde riportate da Sassuolonews.it.

SASSUOLO – «L’ho visto giocare, mi piace il modo di giocare. Ha un gioco offensivo e spero che posso dare il mio contributo, facendo dei gol e degli assist per aiutare la squadra».

RITORNO – «Ho parlato molto con il direttore Palmieri, siamo rimasti in contatto in questi 4 anni. Mi diceva sempre ‘Lukas hai sbagliato ad andare via dall’Italia’. Dopo 4 anni sono tornato, anche grazie a lui. Sono molto contento di essere qui».

CLUB – «Ho sentito che la società è molto buona e l’ho visto sin dal mio primo giorno qui. Spero che sarà ogni giorno meglio. Il centro sportivo è bello, i campi sono buoni per giocare a calcio. A febbraio in Polonia non c’è neve ma c’è sempre pioggia. Qui ci sono campi di alto livello»