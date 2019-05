Il difensore neroverde ko dopo la sfida con il Torino. Infortunio Peluso: il calciatore salterà le ultime due sfide stagionali

Stagione finita per Federico Peluso. Il difensore del Sassuolo non scenderà in campo contro Roma e Atalanta. Il calciatore è stato operato per una sport-ernia inguinale dopo la sfida contro il Torino.

Questo il comunicato ufficiale del Sassuolo: «Il calciatore Federico Peluso è stato sottoposto ad un intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia inguinale presso la Casa di cura Igea di Milano. L’intervento, eseguito dal Dott. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico della prima squadra, Dott. Lucio Genesio, è perfettamente riuscito».