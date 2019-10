Sassuolo Inter, parla Stellini: «Nel finale venute meno le energie»

Sassuolo Inter, parla Stellini al posto dell’influenzato Conte: «Bene per 70′, nel finale sono venute meno le energie»

A commentare il sofferto successo esterno contro il Sassuolo, in casa Inter, è stato Stellini causa l’influenza che ha colpito Conte: «Nei primi 70′ abbiamo fatto veramente bene. Non era facile, venendo dalle Nazionali, in pochi giorni riprendere il cammino interrotto. Negli ultimi 20′ abbiamo commesso qualche errore di troppo, perso un po’ di lucidità e sono venute meno le energie».

Poi una battuta su De Vrij assist-man al posto di Sensi. «E’ stato molto bravo, come tutti i sui compagni, a creare gli spazi giusti per permettere a Lukaku e Lautaro di essere due terminali micidiali. Il rigorista? La scelta viene presa di accordo tra i giocatori e l’allenatore. Siamo contenti che loro siano sereni nel scegliere e soprattutto che segnino».