Sassuolo, Izzo svela: «In estate mi chiamò De Zerbi»

Il Sassuolo aveva pensato ad Armando Izzo. Il difensore del Torino avrebbe potuto la maglia neroverde lo scorso anno

Armando Izzo, uno dei migliori difensori dell’ultimo campionato, ha svelato un retroscena di mercato che riguarda il Sassuolo. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «Preziosi mi voleva vendere, ma non si faceva avanti nessuno. Pensavo che si credesse troppo poco in me, e lo penso tuttora. Piangevo senza farmi vedere da nessuno».

Prosegue Izzo: «Poi mi chiamò De Zerbi per portarmi al Sassuolo e subito dopo arrivò la proposta del Torino. Ho scelto il granata perché la piazza mi stimolava»-