Al Mapei Stadium, la 13ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Antonio Parrotto, inviato a Reggio Emilia) – Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo e Lazio si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Sassuolo Lazio MOVIOLA

7′ Ci prova Correa – Scambio in verticale Immobile-Correa, conclusione del Tucu da posizione defilata: Consigli fa buona guardia.

15′ Luis Alberto vicino al gol – Bellissimo scambio Correa-Luis Alberto, conclusione dello spagnolo con Consigli costretto alla grande parata. Sulla respinta ci prova Milinkovic-Savic ma la sua conclusione viene rimpallata da Marlon.

34′ Gol di Immobile – Manovra mortifera della Lazio con Luis Alberto per Correa, in profondità per Immobile, l’attaccante entra in area e calcia trovando la deviazione di Toljan che calcia addosso a Immobile nel tentativo di rinviare e poi un non perfetto intervento di Consigli.

36′ Duncan vicino al pari – Splendida azione del Sassuolo, Caputo per Duncan che calcia di primo a giro, sfiorando l’incrocio.

43′ Bellissima girata di Correa – Destro al volo del numero 11, Consigli vola e respinge.

45′ Pareggio di Caputo – Calcio d’angolo dalla sinistra di Djuricic, sponda di Peluso e tap-in di Caputo.

62′ Immobile pericoloso – Destro del centravanti deviato da Marlon in angolo. Nulla di fatto dal corner seguente.

Migliore in campo: al termine del primo tempo Caputo PAGELLE

Sassuolo Lazio 1-1: risultato e tabellino

MARCATORI: 34′ Immobile (L); 45′ Caputo (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli; Djuricic, Locatelli, Boga; Caputo. A disp: Russo, Turati, Muldur, Kyriakopoulos, Piccinini, Tripaldelli, Bourabia, Mazzitelli, Obiang, Raspadori. All. Roberto De Zerbi

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (50′ Bastos), Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (50′ Lukaku); Correa; Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Vavro, Parolo, Jony, Adekanye, Cataldi, Anderson, Caicedo. All. Simone Inzaghi

ARBITRO: Chiffi di Padova

NOTE: AMMONITI: Peluso (S); Lulic, Luiz Felipe (L)