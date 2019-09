Sassuolo: l’importanza difensiva di Obiang

Obiang sta già dimostrando di essere molto importante per il Sassuolo di De Zerbi. Anche in fase difensiva

In queste prime 2 giornate, il Sassuolo di De Zerbi sta sperimentando qualcosa di diverso. Ossia, un rombo con 4 centrocampisti in campo, caratterizzato da grande fluidità. Chi agisce davanti alla difesa è Pedro Obiang, con il centrocampista del Sassuolo che è determinante per gli equilibri neroverdi.

Basti pensare che l’ex West Ham è il mediano della Serie A con più intercetti: ben 3.5 ogni 90′. Obiang sarà fondamentale per gli equilibri difensivi di De Zerbi, visto che l’anno scorso la formazione emiliana soffrì parecchio nelle transizioni avversarie.