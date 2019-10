Sassuolo, Locatelli: «Dobbiamo fare meglio. E quel gol alla Juventus…»

Sassuolo, Locatelli lancia l’appello: «Dobbiamo fare meglio, io per primo». Poi il ricordo: «Il gol alla Juventus mi ha cambiato la vita»

Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del giocatore attualmente con l’Italia U21:

«Dobbiamo rimboccarci le maniche: ci siamo guardati in faccia, non è successo nulla di grave però dobbiamo fare meglio. Io stesso ho voglia di fare di più, sono ambizioso e per gli obiettivi che mi sono prefissato devo giocare di più. Il gol contro la Juve quando ero al Milan? Quel gol mi ha cambiato la vita, è uno dei miei momenti più belli, lo racconterò ai miei figli».