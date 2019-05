Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, è in scadenza di contratto. Niente rinnovo con i neroverdi: su di lui Spal, Parma e Brescia

Alessandro Matri non rientra nei piani del Sassuolo per la prossima stagione. Ne è sicuro il sito sassuolonews.net, che parla di mancato rinnovo per l’esperto attaccante, pronto ad andare via a parametro zero.

Il Sassuolo ha deciso di non rinnovare il contratto ad Alessandro Matri e l’attaccante andrà via in scadenza. Su di lui già tre club: Parma, Spal e Brescia hanno chiesto informazioni in vista della prossima stagione. Ma siamo solo alle prime schermaglie. L’ex Juve potrebbe fare gola anche ad altri club di A e B.