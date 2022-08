Sassuolo Milan, Maxime Lopez si esalta: «Spunta ovunque»

Nel pareggio contro il Milan, tra le fila del Sassuolo è spiccata l’ottima prestazione di Maxime Lopez

Pareggio a reti inviolate tra Sassuolo e Milan. Ma nello 0-0 del Mapei Stadium spicca l’ottima prestazione di Maxime Lopez. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «La testa gialla del piccolo Maxime spuntava ovunque. Nessuno a centrocampo meglio di lui, avversari compresi. Si è cucito addosso il Sassuolo da buon sarto».