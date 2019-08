Il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Emanuel Mammana dello Zenit: è lui il nuovo nome per la difesa neroverde

Come riportato da Sky Sport, il Sassuolo avrebbe messo nel mirino Emanuel Mammana dello Zenit San Pietroburgo.

Il difensore è un’idea concreta e, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe diventare il nuovo rinforzo per la squadra di De Zerbi. Il giocatore potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per un’operazione complessiva da circa 10-11 milioni di euro.