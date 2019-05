Amichevole infrasettimanale per il Sassuolo di mister Roberto De Zerbi impegnato contro la SanMichelese, formazione di Eccellenza

Il Sassuolo scenderà in campo quest’oggi per sfidare la SanMichelese, formazione di Eccellenza romagnola che ha chiuso il campionato al 7° posto. Sfida al Ricci di Sassuolo per i neroverdi di De Zerbi.