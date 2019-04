Sassuolo-Parma: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Sassuolo-Parma, 32ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Derby emiliano al Mapei Stadium: in campo Sassuolo e Parma. Nei precedenti non è mai arrivato un pareggio: 3 vittorie per i ducali e 2 per i neroverdi. De Zerbi ha chiesto alla sua squadra una prova matura, vuole vedere l’identità della sua squadra, un’identità ‘persa’ nell’ultima gara contro la Lazio in cui la formazione neroverde ha puntato di più sulla difesa e sul contropiede, diventando più cinica e concreta rispetto al solito. D’Aversa insegue a due punti di distanza e sogna il sorpasso. In casa Sassuolo mancheranno gli infortunati Adjapong e Marlon. In casa Parma assenti Bruno Alves, Sierralta, Biabiany, Grassi e Inglese. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti e la diretta live della gara tra Sassuolo e Parma.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga. In panchina: Pegolo, Satalino, Lemos, Peluso, Magnani, Sernicola, Magnanelli, Bourabia, Babacar, Odgaard, Di Francesco, Matri, Brignola. Allenatore: Roberto De Zerbi

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Siligardi. In panchina: Frattali, Brazao, Gobbi, Diakhate, Dezi, Rigoni, Stulac, Machin, Kasa, Schiappacasse, Siligardi, Gervinho. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Sassuolo-Parma Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.