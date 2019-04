Sassuolo, doppietta da sogno per Demiral: prime gioie in Serie A!

Il difensore turco Demiral trova il primo gol in Serie A in Sassuolo-Chievo e a fine primo tempo si ripete: doppietta magica per il centrale!

Al Mapei Stadium di Reggio Emila, è Merih Demiral a sbloccare le danze. Il Sassuolo si porta in vantaggio con il Chievo. Il gol è del difensore in prestito dall’Alanyaspor. Demiral è alla sesta presenza in Serie A ed è gia nel giro dell’U21 turca. Per il centrale si tratta del primo gol nel campionato italiano, ma le gioie non finiscono qui per lui.

Sullo scadere della prima frazione, è ancora Demiral a depositare il pallone in rete! Il turco, non contento della prima marcatura in Italia, realizza una doppietta che difficilmente dimenticherà.