Sassuolo, Rogerio: «Non so dove andrò l’anno prossimo»

Il terzino del Sassuolo, Rogerio, ha parlato del suo futuro. Il calciatore è di proprietà della Juventus: le sue parole

Rogerio, terzino sinistro del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la gara con la Roma terminata 0-0. Il giocatore ha parlato del suo futuro. Il brasiliano è in prestito dalla Juventus e a fine anno potrebbe cambiare maglia.

Così Rogerio: «Io posso solo ringraziare il Sassuolo che mi ha fatto giocare in Serie A e ha puntato su un giovane che non aveva nemmeno una gara in Serie A e mister De Zerbi che mi ha dato fiducia. Non so dove andrò l’anno prossimo, vediamo. Per ora il futuro è la prossima sfida con l’Atalanta».