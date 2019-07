Sassuolo-Selezione Wipptal 12-0: il tabellino finale dell’amichevole 

Il Sassuolo vince per 12-0 contro la selezione locale del Wipptal: ecco il tabellino finale dell’amichevole

Il Sassuolo è sceso in campo questo pomeriggio per disputare la prima di cinque amichevoli nel ritiro di Vipiteno. I neroverdi hanno travolto per 12-0 la rappresentativa locale del Wipptal. Ecco il tabellino finale del match. Nei prossimi giorni, il Sassuolo affronterà il Real Vicenza, il Sudtirol, Ciliverghe Mazzano e l’Empoli.

MARCATORI: 12′ 29′ 31′ 42′ pt Caputo, 14′ Boga, 32′ pt aut. Auer, 36′ pt Duncan; 7′ st aut. Reiner, 8′ st Di Francesco, 18′ 22′ st Boateng, 45′ st Berardi (S)

SASSUOLO PRIMO TEMPO (4-3-3): Consigli; Toljan, Gravillon, Ferrari, Tripaldelli; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Brignola, Caputo, Boga. All.: Roberto De Zerbi

SASSUOLO SECONDO TEMPO (4-3-3): Pegolo; Adjapong, Marlon, Peluso, Sala; Traore, Ghion, Mazzitelli, Berardi, Boateng, Di Francesco.

WIPPTAL PRIMO TEMPO: Siller; Aukhenthaler, Grasl, Pellizzari, Auer, Trenkwalder, Gogl, Montalto, Shehu, Festini, Hofer. All.: Fleckinger

WIPPTAL SECONDO TEMPO: Uberegger; Ralser, Grasl, Peintner, Hofer, Rainer N, Pellizzari, Griesser, Graus, Wieser, Rainer L.