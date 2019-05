Sassuolo, Sensi in Nazionale. Mancini lascia a casa Berardi

Stefano Sensi è stato convocato da Mancini per gli impegni di giugno della Nazionale. Non è arrivata invece la chiamata per Berardi

Niente da fare per Domenico Berardi, escluso per la seconda volta consecutiva dai convocati per la Nazionale. L’attaccante del Sassuolo paga l’espulsione e le polemiche di domenica sera con l’Atalanta?

L’esterno, uno dei più prolifici del nostro campionato, rimarrà a casa. Convocazione in Nazionale invece per Stefano Sensi, costretto a saltare le ultime due partite del Sassuolo per un problema alla mano ma pronto al recupero in vista di giugno.