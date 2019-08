Sassuolo, sfuma Toprak: ufficiale il trasferimento al Werder Brema

L’obiettivo di mercato del Sassuolo, Omer Toprak, ha scelto di rimanere in Germania ma cambiare squadra: andrà al Werder Brema

Sfuma un grande obiettivo di mercato per il Sassuolo di De Zerbi. Omar Toprak, infatti, rimarrà in Germania ma non con la maglia giallonera del Borussia Dortmund ma con quella bianconcoverde del Werder Brema.

La società tedesca ha ufficializzato l’acquisto con questo comunicato: «Il Werder Brema comunica di aver acquistato Omer Toprak in prestito con diritto di riscatto. Il centrale turco ha già raggiunto i nuovi compagni»