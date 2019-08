Sassuolo, svelata la data per la presentazione di maglie e squadra

Il Sassuolo si svelerà al suo pubblico nella serata di mercoledì 7 agosto in piazza. Nell’occasione verranno svelate anche le nuove maglie

Il Sassuolo Calcio e il Comune di Sassuolo sono lieti di invitare tutti i tifosi neroverdi alla speciale serata di presentazione delle squadre che si terrà mercoledì 7 Agosto alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi a Sassuolo.

Per tutti i presenti sarà un’occasione per conoscere le tre squadre neroverdi che parteciperanno ai rispettivi campionati di Serie A: la Prima squadra e lo staff tecnico, la Prima squadra Femminile e la squadra Primavera! Inoltre verranno svelate in anteprima le nuove maglie ufficiali dello sponsor tecnico Kappa.