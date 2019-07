Con Hamed Junior Traore, il Sassuolo si assicura un giovane di grande prospettiva. Le sue qualità migliori sono nel saltare l’uomo

La dote principale di Hamed Junior Traore, nuovo giocatore del Sassuolo, è il dribbling. L’ivoriano è un profilo tanto esplosivo quanto verticale, che parte in velocità non appena ha campo. Possiede una conduzione impressionante, le sue progressioni palla al piede sono difficili da contrastare per gli avversari.

Non a caso, tra i giocatori under 21 della Serie A, è quello con più dribbling completati. Ben 43. Alle sue spalle, c’è Nicolò Zaniolo con 41.