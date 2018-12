Sassuolo-Udinese 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Sassuolo-Udinese, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Sassuolo e Udinese in campo per uno dei tre match della giornata numero 14 del campionato di Serie A, 2018/2019. Sfida delicata e importantissima per entrambe le compagini: De Zerbi, dopo il passo falso di Parma e dopo le vicissitudini che hanno turbato l’ambiente neroverde (il suo nome è stato tirato in ballo nell’inchiesta foggiana, il tecnico avrebbe ricevuto pressioni mafiose per far giocare due giovani calciatori, ma ha respinto al mittente le accuse e ha chiesto di essere ascoltato dalla Procura) vuole tornare a vincere; Nicola cerca la seconda vittoria consecutive, su due partite, per dare nuova linfa all’ambiente. Tanti assenti, da ambo le parti: Kevin Prince Boateng, Jeremie Boga, Claud Adjapong e Leonardo Sernicola gli assenti neroverdi; Barak, Balic, Wague, Samir, Badu, Ingelsson e Teodorczyk gli assenti nella formazione friulana. Restate collegati per tutti gli aggiornamenti e la diretta live di Sassuolo-Udinese.

Sassuolo-Udinese: tabellino

MARCATORI:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco In panchina: Pegolo, Satalino, Lemos, Dell’Orco, Magnani, Peluso, Magnanelli, Djuricic, Locatelli, Brignola, Matri, Trotta. Allenatore: Roberto De Zerbi.

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong; Ter Avest, Mandragora, Behrami, Fofana, Pezzella; De Paul; Pussetto. In panchina: Scuffet, Nicolas, Opoku, D’Alessandro, Balic, Pontisso, Machis, Vizeu, Lasagna. Allenatore: Davide Nicola.

ARBITRO: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

NOTE: AMMONITI: Ferrari (S); De Paul (U)

Sassuolo-Udinese: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Gara senza grosse emozioni con il Sassuolo impaurito nel primo quarto d’ora che ha scelto un atteggiamento più prudente rispetto al solito. Neroverdi meno brillanti rispetto alle ultime apparizioni, vicini al gol solo in un’occasione. Udinese schierata con un 3-5-1-1 ultra difensivo che è venuta al Mapei Stadium per non prenderle e che, almeno per ora, sta riuscendo nel suo intento.

45’+3 – FINE PRIMO TEMPO!

45′ – Tre minuti di recupero.

41′ – Gara bloccata, zero emozioni.

33′ – Giallo per De Paul.

28′ – Calcio d’angolo di Berardi e colpo di testa velenoso da parte di Marlon, palla a lato, non di molto.

20′ – ANNULLATO UN GOL AL SASSUOLO! Serie di errori difensivi da parte dell’Udinese, palla a Di Francesco che serve Duncan, il quale calcia di prima intenzione, trovando la grande risposta di Musso. Prima vera occasione della gara. Sugli sviluppi del corner, conclusione col destro di Berardi, deviazione di Ferrari e tap-in vincente di Duncan in posizione dubbia. Il guardalinee non ha segnalato il fuorigioco ma il VAR ha segnalato la posizione di fuorigioco del centrocampista.

14′ – Bello spunto di Berardi che appoggia a Bourabia ma la conclusione di quest’ultimo non impensierisce Musso.

7′ – Conclusione volante di Mandragora, palla altissima.

4′ – Entrata in ritardo di Ferrari: ammonito.

1′ – E’ iniziata la partita.

Squadre in campo. La gara sta per iniziare.

Diretta live dalle ore 15

Sassuolo-Udinese: formazioni ufficiali

Sassuolo-Udinese: probabili formazioni e pre-partita

Lunga lista di indisponibili da ambo le parti. Kevin Prince Boateng, Jeremie Boga, Claud Adjapong e Leonardo Sernicola gli assenti nelle fila del Sassuolo; Barak, Balic, Wague, Samir, Badu, Ingelsson e Teodorczyk out negli ospiti. De Zerbi ha un dubbio: 3-4-3 o 4-3-3? Potrebbe prevalere la prima ipotesi con Magnani al centro della difesa e, come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, con Lirola sulla fascia destra. In mezzo Magnanelli e Duncan sono in vantaggio sulla concorrenza, in avanti probabile il ritorno di Di Francesco nel terzetto d’attacco e la conferma di Babacar al posto di Boateng. Pochi dubbi invece nella formazione friulana con Nicola che dovrebbe confermare, in larga parte la formazione che ha battuto la Roma. Musso in porta, Larsen nei tre di difesa,Ter Avest e Pezzella sulle fasce e De Paul a supporto di Pussetto, con Lasagna in panchina.

Sassuolo-Udinese: precedenti

Sono 10 i precedenti in Serie A tra Sassuolo e Udinese. Bilancio in equilibrio con 4 vittorie del Sassuolo, 3 pareggi e 3 vittorie dei friulani. Pochi i gol segnati quando si sono incrociate le due formazioni: 9 quelle neroverdi, 8 quelle dei bianconeri. Mapei Stadium terra di conquista per i friulani: 2 le vittorie, 2 i pareggi e un solo successo per i padroni di casa nei 5 precedenti. Il Sassuolo, come detto, ha vinto in una sola occasione: il 25/09/2016 con gol di Defrel. Lo scorso anno si imposero i friulani con il punteggio di 0-1.

Sassuolo-Udinese: arbitro

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la sfida tra Sassuolo e Udinese. Insieme a lui gli assistenti Di Iorio e Caliari. Quarto uomo sarà Ros. Piccinini e Di Liberatore al Var. Sono 21 i precedenti tra l’arbitro Guida e il Sassuolo. Questo il bilancio: 5 vittorie, 3 pareggi e 5sconfitte (5 precedenti in B, 2 vittorie e 3 sconfitte). Sono invece 11 i precedenti tra il fischietto campano e l’Udinese: 4 vittorie, 2 pareggi e 5 ko il bilancio (tutti i precedenti in Serie A, uno solo in Coppa Italia con una vittoria in casa del Milan).

Sassuolo-Udinese Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Udinese sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.