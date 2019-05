Sassuolo, vittoria per 2-0 in amichevole con la SanMichelese

Il Sassuolo ha affrontato la SanMichelese allo stadio Ricci davanti a circa 500 tifosi. Vittoria per 2-0 nel test

Un gol per tempo per il Sassuolo che ha affrontato la SanMichelese in una amichevole allo stadio Ricci. Due tempi da 30′ minuti con De Zerbi che ha schierato una ‘formazione B’. In gol Lemos nel primo tempo e Matri nella ripresa.

Marcatori: 6′ p.t. Lemos, 31′ s.t. Matri

SASSUOLO: Pegolo, Sernicola, Marlon, Lemos, Adjapong, Duncan, Bourabia, Locatelli, Odgaard, Matri, Brignola.

Entrati: Satalino, Rogerio, Ghion, Agnelli.

All. Roberto De Zerbi

SANMICHELESE: Giaroli, Vacondio, Ferrari, Caselli, Salomone, Ristori, Galanti, Cristiani, Pioppi, Casta, Tzvetkov.

Entrati: Gatti, Pane, Bortolani, Gianaroli.

All. Enrico Frigieri

Arbitro: Bertuzzi di Piacenza

Assistenti: Maldini di Parma – Cordani di Piacenza