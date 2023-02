Sassuolo, Zortea: «Questo è un campo tosto dove hanno vinto in pochi»

Le parole di Zortea prima di Lecce-Sassuolo: «Loro sono molto forti davanti ma ci siamo preparati per affrontare una partita di livello»

Nadir Zortea, esterno del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

«Il Via del Mare è un campo tosto dove hanno vinto in pochi, vogliamo essere una di quelle. Loro sono molto forti davanti ma ci siamo preparati per affrontare una partita di livello»