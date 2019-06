Scamacca fa impazzire tutti, anche l’Ascoli sull’azzurrino

Gianluca Scamacca fa impazzire tutti: l’azzurrino attenzionato ora anche dall’Ascoli, dopo Genoa e Spal

Gianluca Scamacca, dopo l’ottimo mondiale U 20 con gli azzurrini di Nicolato, è sempre più nel mirino di molte società. Dopo Genoa, Spal, Spezia e Pescara, si è messa in coda anche l’Ascoli.

La notizia, rilanciata da TMW, non sembra sorprendere: il mondiale in Polonia ha riservato alla giovane punta del Sassuolo non poche soddisfazioni e ora le sue quotazioni crescono. I marchigiani, oltre a lui, sarebbero anche su Asencio del Genoa e Buongiorno del Torino.