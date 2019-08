Scambio Biraghi Dalbert, apertura del terzino brasiliano: le ultime

Scambio Biraghi Dalbert, apertura del terzino brasiliano per il trasferimento alla Fiorentina: le ultime sulla trattativa

Fumata bianca per la trattativa tra Inter e Fiorentina per lo scambio tra Biraghi e Dalbert. I nerazzurri vogliono fortemente il ritorno di Biraghi e lui non vede l’ora di indossare la maglia dell’Inter. Come riportato di Gianluca Di Marzio la trattativa è a un buon punto.

Infatti anche Dalbert, che in un primo momento aveva rifiutato il trasferimento alla Fiorentina, avrebbe aperto alla possibilità di vestire la maglia viola.